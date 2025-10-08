Gadowski dla "Do Rzeczy": Podstawiają nam rzeczywistość!

W powieści, którą właśnie piszę, jest takie zdanie, które zaczerpnąłem od mojej świętej pamięci babci, która powtarzała: "Jak cham nie ma kultury, to się go odrze ze skóry". I na tym polega rzeczywistość podstawiana Polakom zamiast rzeczywistości realnej. Zamiast Polski prawdziwej jest podstawiana Polska wyimaginowana. Chodzi o to, żeby polską kulturę zastąpiło coś podstawionego, a jeżeli wykreujemy coś podstawionego, to potem świadomość Polaków jest taka, jak nasza kreacja. Tak przynajmniej wierzą w to socjotechnicy postmarksistowscy, europejscy, jakkolwiek by ich nie nazwać. I tak mamy od trzydziestu lat. Od czasu przełomu, o którym sporo wiem, bo brałem w nim udział. Rzeczywistość, w której kreuje się nam antypolską kulturę. Dlaczego antypolską? Bo środowiska, które kreują tą kulturę, Polski się boją. Są wobec Polski obce. Są niezasymilowane.