Strumień świadomości wiceminister Zielińskiej

Konstytucja wolności II „Natomiast my wszyscy poniesiemy niższe koszty od utylizacji i składowania przez kilkaset lat plastikowej butelki, odzyskiwania jej czy zalgaj… zalegania tej butelki w naszych lasach, sami… czyszczenia… Wiemy że dzisiaj Dzień Ziemi w Polsce polega przede wszystkim na sprzątaniu po naszych lasów, łąk, rzeczek, bo tam zalega mnóstwo śmieci, wiemy, że dzisiaj my jako społeczeństwo obywatelskie ponosimy koszty tego”.
Ten strumień świadomości wyemitowała z siebie Urszula Sara Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska, opowiadając w 1 Programie Polskiego Radia o korzyściach z systemu kaucyjnego. Ilekroć słucham pani wiceminister, mam nieodparte wrażenie, że mam do czynienia z osobą cierpiącą na poważne opóźnienia rozwojowe, którą nauczono – z wielkim trudem – ograniczonego zasobu gotowych fraz i ona te frazy, odpowiadając na pytanie, stara się powtórzyć, z nadludzkim wysiłkiem, na zasadzie jakichś dość przypadkowych skojarzeń. Czasem trafia, czasem nie, czasem taśma się zacina, tak jak w przywołany wyżej przypadku. Trochę jak we wczesnych modelach sztucznej inteligencji.
