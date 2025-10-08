Strumień świadomości wiceminister Zielińskiej

Ten strumień świadomości wyemitowała z siebie Urszula Sara Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska, opowiadając w 1 Programie Polskiego Radia o korzyściach z systemu kaucyjnego. Ilekroć słucham pani wiceminister, mam nieodparte wrażenie, że mam do czynienia z osobą cierpiącą na poważne opóźnienia rozwojowe, którą nauczono – z wielkim trudem – ograniczonego zasobu gotowych fraz i ona te frazy, odpowiadając na pytanie, stara się powtórzyć, z nadludzkim wysiłkiem, na zasadzie jakichś dość przypadkowych skojarzeń. Czasem trafia, czasem nie, czasem taśma się zacina, tak jak w przywołany wyżej przypadku. Trochę jak we wczesnych modelach sztucznej inteligencji.