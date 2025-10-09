Przez Polskę przetacza się nowa fala antychrześcijańskiej agresji. Głośne profanacje figur świętych, niszczenie przydrożnych kapliczek i krzyży, ataki na kościoły, wiernych i duchownych. Zorganizowane szajki oszustów żerują na żeńskich zakonach. Zaczyna się skoordynowana kampania nienawiści „Newsweeka” i Onetu przeciwko zasłużonemu, warszawskiemu Liceum Nazaretanek. Nie ma tygodnia bez kolejnych ataków i niezbędnych interwencji w obronie ofiar.

Do działań dołącza rząd. Minister Edukacji bezprawnie odmawia katolickim rodzinom normalnego statusu religii w szkołach, a premier hołubi w partyjnych szeregach polityków dopuszczających się zakłócania Mszy Świętej czy otwarcie drwiących z wiary. Dobrze pamiętamy, że to przedstawiciele rządu Donalda Tuska grozili nam „opiłowywaniem” chrześcijan z wydumanych przywilejów.

Łączymy siły ze Stowarzyszeniem FIDEI DEFENSOR

Naszym najnowszym ruchem uderzamy w rządową politykę pobłażliwości wobec antychrześcijańskiej przemocy i nienawiści. Łączymy siły ze stowarzyszeniem FIDEI DEFENSOR – Centrum Monitoringu Chrystianofobii, które przez ostatnie dwa lata jest systematycznie szykanowane, a jego eksperci przetrzymywani w „aresztach wydobywczych”. Podajemy rękę FIDEI DEFENSOR właśnie wtedy, gdy rząd Donalda Tuska postawił sobie za cel zniszczyć to dzieło i… niemal mu się udało!

Wszyscy słyszeliśmy o bezpodstawnym przetrzymywaniu i rażąco niehumanitarnym traktowaniu ks. Michała Olszewskiego. Nie był on jednak jedyną ofiarą „aresztów wydobywczych”. Reżimowe ostrze uderzyło również w Stowarzyszenie FIDEI DEFENSOR, które od 6 lat odważnie broniło praw chrześcijan i wolności sumienia oraz nieustępliwie walczyło o przykładne ukaranie winnych aktom antychrześcijańskiej agresji.

O bezwzględności rządowych represji przekonał się osobiście prezes Fidei Defensor Adam Surmacz, który spędził trzy miesiące w tej samej celi więziennej, w której wcześniej przetrzymywano Ks. Michała Olszewskiego. Adam został poddany bezprawnym represjom w postaci absolutnej izolacji, całodobowego monitoringu oraz utrudniania kontaktu z rodziną i adwokatem. Odmówiono mu nawet prawa do modlitwy w więziennej kaplicy i uczestnictwa we Mszy Świętej z innymi współwięźniami. Widać wyraźnie, że procedury działania wobec ks. Olszewskiego nie były przypadkiem – zastosowano je bez zmian wobec szefa FIDEI DEFENSOR, podobnie jak wobec innych, współczesnych politycznych więźniów.

W czasie jego osadzenia FIDEI DEFENSOR był już niszczony przez skoordynowane działania CBA, ABW, prokuratorów, kontrole rządowe, którym towarzyszyły blokady kont organizacji i jej ekspertów. Piękna, kilkuletnia historia skutecznej działalności miała się skończyć.

Nie mogliśmy na to pozwolić. Gdy definiowaliśmy sześć kluczowych obszarów działalności Ordo Iuris, nasi Sympatycy podpowiadali w ankietach, że nie możemy zapomnieć o obronie chrześcijan i miejsc kultu. Dlatego podjęliśmy decyzję, by podać pomocną dłoń ekspertom FIDEI DEFENSOR. Ich doświadczenie, ich silne kanały komunikacji w mediach społecznościowych, ich siła społecznego oddziaływania – od dzisiaj będą realizować wspólną misję w ramach programu „W obronie chrześcijan!” Instytutu Ordo Iuris.

Brutalny atak na wieczorną Eucharystię w kościele w Wielkopolsce

Od razu przystąpiliśmy do wspólnych działań. 12 września w Mieścisku w Wielkopolsce agresywny, półnagi mężczyzna w niezwykle brutalny sposób zakłócił sprawowanie wieczornej Mszy Świętej. Napastnik wtargnął do kościoła, podszedł do ołtarza, zaatakował proboszcza sprawującego Eucharystię, zdemolował ołtarz, zniszczył krzyż i rzucił mikrofonem w wiernych, którzy z przerażeniem zaczęli opuszczać kościół. Podczas ataku agresor wykrzykiwał wulgarne słowa.

Natychmiast zaoferowaliśmy proboszczowi, który padł ofiarą ataku, pomoc prawną. Jesteśmy już w kontakcie z prokuraturą oraz odbyliśmy spotkanie z przewodniczącą rady miasta. Równolegle do interwencji prawnej, postanowiliśmy wywrzeć presję na lokalnych polityków. Specjalna petycja do rady miasta i burmistrza gromadzi podpisy obywateli, którzy domagają się oficjalnego potępienia aktu agresji. Dokument podpisany przez blisko 5,5 tys. osób przedstawiliśmy przewodniczącej rady miasta. Dość obojętności władz samorządowych wobec agresji wymierzonej w katolików i miejsca kultu.

Od dawna irytowało mnie, że władze publiczne, które reagują potępieniem, gdy dochodzi do najmniejszych ataków na świątynie innych religii, pozostają bierne wobec rażących przypadków bezpośredniej przemocy i nienawistnej agresji wobec katolików. Wraz z dołączeniem do Ordo Iuris ekspertów FIDEI DEFENSOR mamy wreszcie potencjał, by coś z tym zrobić.

Odpowiedzią będzie nacisk społeczny, który przerodzi się w oddolną kontrolę polityków samorządowych, lokalnych struktur Policji i prokuratorów. Trzeba patrzeć im na ręce! To będzie zadanie wzmocnionego zespołu programu „W obronie chrześcijan!” współtworzonego przez zespół FIDEI DEFENSOR. Nie będę ukrywał, że mocno zainspirowały nas skuteczne działania organizacji żydowskich w obronie synagog i cmentarzy. Nie możemy być gorsi.

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris będą też kontynuować prowadzenie dziesiątek spraw dotyczących antychrześcijańskiej agresji, w które zaangażowane było do tej pory Stowarzyszenie Fidei Defensor.

Aby obronić swoje prawa, chrześcijanie muszą działać wspólnie

W ostatnich miesiącach wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, jak ważna jest współpraca. To dzięki modelowemu współdziałaniu Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS) doprowadziliśmy do kompromitującej porażki projekt „edukacji zdrowotnej” Barbary Nowackiej. To dzięki współpracy z ze Stowarzyszeniem Katechetów Świeckich, Sejm RP przyjął w pierwszym czytaniu ustawę zakładającą przywrócenie dwóch godzin katechezy w szkole, powrót ocen z religii na świadectwo, ich wliczanie do średniej ocen oraz prawo uczniów uczęszczających na religię do zwolnienia z zajęć na rekolekcje wielkopostne.

To dzięki trwającej już niemal dwa lata ścisłej współpracy Ordo Iuris z Centrum Życia i Rodziny, mogliśmy zwielokrotnić siłę presji wywieranej na polityków w sprawie obrony życia, rodziny i wolności. Razem zebraliśmy ponad 200 000 podpisów pod projektem „Stop narkotykowi pornografii”. Wspólne akcje „Zadzwoń do posła” kilkukrotnie przeważyły szale zwycięstwa w sprawie życia i rodziny. Wspólnie wreszcie zorganizowaliśmy już 100 spotkań z ekspertami Instytutu Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny w całej Polsce. Za każdym razem pomagając w budowie silnego i świadomego poparcia Polaków dla życia, rodziny, wolności i narodowej suwerenności.

Każde współdziałanie wpływa też bezpośrednio na liczbę Polaków, do których możemy wspólnie docierać. Połączenie sił z Centrum Życia i Rodziny sprawiło, że dziś nasze newslettery docierają łącznie do miliona Polaków. Teraz będzie mogło dołączyć do nich ponad 300 000 osób, które śledziły skuteczne kampanie Stowarzyszenia FIDEI DEFENSOR.

Obserwując dyskryminacyjną wobec chrześcijan politykę rządu oraz spodziewając się masowej, przymusowej relokacji obcych kulturowo migrantów, możemy być pewni tego, że obrona chrześcijan, naszych kościołów, miejsc kultu oraz praw osób wierzących musi wejść na nowy poziom skuteczności i systematyczności.

Polecam również rozmowę, jaką dyrektor komunikacji Ordo Iuris Olivier Bault przeprowadził z Adamem Surmaczem. Dotyczy ona represji, jakie spotkały Stowarzyszenie FIDEI DEFENSOR i jego prezesa oraz idei połączenia sił z Instytutem Ordo Iuris.