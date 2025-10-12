Bezradność

Tym razem rozważania na doskonale znany Polakom temat „bić się czy nie bić” docierają do nas nie w formie eseju o naszych wojnach czy powstaniach, lecz serialu telewizyjnego z Finlandii. „Konflikt” (odcinki w Canal+) oddaje też idealnie ducha czasów, w których powstał, tak jak „Rambo II” czy „Rocky IV” oddawały ducha lat 80., a powieści i filmy science fiction o obcej inwazji z lat 50. oddawały ducha pierwszej dekady zimnej wojny. Pisząc „oddawały ducha”, mam tak naprawdę na myśli „przestrzegały i wzywały do walki”. Nie inaczej jest i tym razem.

PRÓBA OGNIA

Mamy oto najkrótszą noc roku. Finowie rozjeżdżają się po letniskach, by świętować Midsommar, a właściwie, skoro to Finlandia, to Juhannus: szykują się wielkie pijaństwo, grillowanie i wielkie ogniska. Nawet żołnierze wcześniej rozjeżdżają się do domów z ćwiczeń. Jeden z oddziałów pakuje właśnie manatki gdzieś w nadmorskim lesie na półwyspie Hanko.