Wykastrowana cywilizacja

Amerykańskie siły zbrojne będą wolne od lewicowych pomysłów ideologicznych, które serwował Biały Dom za prezydentury Joe Bidena. To pokłosie podjętego już wcześniej przez administrację Donalda Trumpa odwrotu od wokeizmu – nurtu politycznego wymierzonego w konserwatywną część społeczeństwa USA i hołubiącego wszelkie „uciśnione” mniejszości (cokolwiek to znaczy, bo chodzi przecież też o tak liczną grupę jak kobiety). Ostatnio w tej sprawie sporo szumu narobiło wystąpienie szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha. Na ten temat można przeczytać obszerny tekst Jacka Przybylskiego w poprzednim numerze „Do Rzeczy” (nr 41/2025) pod wymownym tytułem „Kontrrewolucja w armii USA: koniec z urojeniami”.