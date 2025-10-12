Wykastrowana cywilizacja

Męskość jest w świetle egalitaryzmu kamieniem obrazy. Poza tym w oczach progresistów dekonstruujących opresyjne struktury społeczne stanowi ona narzędzie władzy i – choćby zawoalowanej – przemocy
Amerykańskie siły zbrojne będą wolne od lewicowych pomysłów ideologicznych, które serwował Biały Dom za prezydentury Joe Bidena. To pokłosie podjętego już wcześniej przez administrację Donalda Trumpa odwrotu od wokeizmu – nurtu politycznego wymierzonego w konserwatywną część społeczeństwa USA i hołubiącego wszelkie „uciśnione” mniejszości (cokolwiek to znaczy, bo chodzi przecież też o tak liczną grupę jak kobiety). Ostatnio w tej sprawie sporo szumu narobiło wystąpienie szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha. Na ten temat można przeczytać obszerny tekst Jacka Przybylskiego w poprzednim numerze „Do Rzeczy” (nr 41/2025) pod wymownym tytułem „Kontrrewolucja w armii USA: koniec z urojeniami”.
