Rozłam w PPS

Z tego powodu 15 października 1905 r. Organizacja Spiskowo-Bojowa PPS została przekształcona w Organizację Bojową PPS, której szefem został Józef Piłsudski. Na jego polecenie powstała w Krakowie szkoła bojowa, a kilkutygodniowe kursy (wzięło w nich udział ok. 100 osób) miały przygotować odpowiednie kadry. Do programu wprowadzono naukę o broni, zasadach dywersji, terenoznawstwo, wynajmowano prywatne strzelnice na zajęcia praktyczne. Pojawiła się również musztra, nadając szkole zdecydowanie wojskowy charakter.