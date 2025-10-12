Rozłam w PPS

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA II W styczniu 1905 r. w Rosji wybuchła rewolucja, którą przyspieszyła klęska w wojnie z Japonią. Na wydarzenia musiała zareagować największa lewicowa polska partia – PPS – od dawna przygotowująca się do ulicznych demonstracji.
Z tego powodu 15 października 1905 r. Organizacja Spiskowo-Bojowa PPS została przekształcona w Organizację Bojową PPS, której szefem został Józef Piłsudski. Na jego polecenie powstała w Krakowie szkoła bojowa, a kilkutygodniowe kursy (wzięło w nich udział ok. 100 osób) miały przygotować odpowiednie kadry. Do programu wprowadzono naukę o broni, zasadach dywersji, terenoznawstwo, wynajmowano prywatne strzelnice na zajęcia praktyczne. Pojawiła się również musztra, nadając szkole zdecydowanie wojskowy charakter.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
