MG ZS HYBRID+

Auto mierzy już 443 cm długości i 181,8 cm szerokości. Wyraźnie też „dorosło”. Chiński producent poprawił wiele błędów pierwszej generacji.

Inżynierowie zadbali nie tylko o wygląd modelu ZS, lecz także wyposażyli go w nowy napęd hybrydowy, łączący 1,5-litrowy silnik benzynowy (102 KM) z elektrycznym (136 KM/250 Nm). Łączna moc układu wynosi 197 KM. Dzięki temu samochód oferuje lepsze osiągi i większą efektywność energetyczną niż poprzednik.