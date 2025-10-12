Koalicja chętnych do czego?

Obiektem ich manipulacji ma być młody następca egipskiego tronu. Padają wtedy słowa, że aby tego dokonać, należy sprawić, żeby wszyscy wokół następcy mówili o wojnie: fryzjer, pokojówka, kochanki. Tak, by kropla drążyła skałę.

Coś mi się widzi, że my tu ostatnio robimy za następcę tronu, za Fenicjan zaś tzw. kolektywny (choć o kolektywności trudno tu mówić) Zachód. Polacy jak zwykle są na przodzie, występują w roli harcowników. Harce wykonuje nasza elita polityczna, która eskaluje nawet i tak już prowojenne deklaracje zachodnich partnerów. Czemu mamy do czynienia z podżeganiem?