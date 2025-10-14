"Uwaga na sektę". Koniec sporu sądowego Ordo Iuris z Rabiejem

Sprawa dotyczy wpisu Rabieja z 2019 roku, w którym określił Instytut Ordo Iuris jako "sektę". Były wiceprezydent Warszawy powołał się na ustalenia Tomasza Piątka, który twierdził, że OI jest związany jest z sektą z Brazylii, TFP, która podaje za katolicką.

"Uwaga na sektę #OrdoIuris. Jeśli działa na granicy prawa, to polskie państwo powinno podjąć zdecydowane działania, by chronić swoich obywateli przed zagrożeniem z ich strony" – brzmiał wpis byłego polityka.

Ugoda z politykiem

W czwartek 9 października na profilu Instytutu pojawiło się oświadczenie prezesa OI Jerzego Kwaśniewskiego oraz Pawła Rabieja informujące o zawartej ugodzie.

"Debata publiczna powinna być jak najbardziej merytoryczna i racjonalna. Jej uczestnicy powinni być gotowi do przyjmowania krytyki, nawet jeżeli uważają ją za niesłuszną. Jednocześnie, nawet w ogniu debaty, pomimo odmiennych stanowisk, nie powinno się nikogo obrażać i etykietować, w tym poprzez używanie słowa sekta. To wspólne oświadczenie składamy przy pełnej świadomości dzielących nas ocen i poglądów, z troski o poziom debaty publicznej w Polsce" – czytamy w podpisanym przez obu autorów komunikacie.

Koniec politycznej kariery

Przypomnimy, że w listopadzie 2020 roku Paweł Rabiej stracił stanowisko wiceprezydenta Warszawy. To efekt publikacji TVN. Dziennikarze "Faktów" poinformowali, że polityk odpowiedzialny za służbę zdrowia wyjechał za granicę.

O fakcie tym miał nie wiedzieć sam Rafał Trzaskowski. Z informacji przekazanej przez stołeczny ratusz wynikało bowiem, że Rabiej nie dostał urlopu. Jak napisano, "do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu m. st. Warszawy nie wpłynął wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja". "W związku ze stwierdzeniem, że p. Paweł Rabiej wyjechał z Polski, jego zadania zostały rozdane pomiędzy innych prezydentów. W stosunku do prezydenta Rabieja zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe" – dodano.

