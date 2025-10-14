CO PISZĄ NA WSCHODZIE II Kijów znalazł nowy sposób na wygranie wojny z Moskwą. Brzmi on w teorii ciekawie i pomysłowo. Jeśli jednak dobrze się zastanowić, to jest to groteskowe wręcz political fiction dla naiwnych.

"Krach imperium. Ukraińcy ustawą uznają prawa rdzennych narodów Rosji" – głosi triumfalny tytuł artykułu, opublikowanego na portalu telewizji Espreso, w dziale "Opinie". Tekst jest przedrukiem wpisu na Facebooku autorstwa Walerija Pekara, wykładowcy Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Pekar w swoim wpisie odnosi się do konkretnego projektu ustawy, który niebawem będzie poddany pod głosowanie przez Radę Najwyższą. Chodzi o ustawę regulującą politykę państwa ukraińskiego wobec rdzennych narodów Federacji Rosyjskiej.