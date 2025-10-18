Na kłopoty prezydent?
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Na kłopoty prezydent?

Prezydent Karol Nawrocki
NA PIERWSZY OGIEŃ Trwające od momentu wyborów prezydenckich animozje między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją zamieniają się z ostrej rywalizacji w daleko posuniętą wrogość.

Konfederaci uskarżają się, że Jarosław Kaczyński chce im narzucić, iż są skazani na sojusz z PiS po wyborach w 2027 r. Z kolei PiS cały czas podejrzewa, że Sławomir Mentzen może dać się przekupić Platformie Obywatelskiej i porzuci hasło radykalnych zmian.

O tym, jak złe są relacje pomiędzy obiema partiami opozycyjnymi, świadczą obrazki z antyimigracyjnego wiecu PiS na placu Zamkowym z 11 października br. Konfederacja uznała za stosowne wysłać na miejsce tego zgromadzenia własną grupę z transparentem: „Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji”.

