Na kłopoty prezydent?

NA PIERWSZY OGIEŃ Trwające od momentu wyborów prezydenckich animozje między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją zamieniają się z ostrej rywalizacji w daleko posuniętą wrogość.
Konfederaci uskarżają się, że Jarosław Kaczyński chce im narzucić, iż są skazani na sojusz z PiS po wyborach w 2027 r. Z kolei PiS cały czas podejrzewa, że Sławomir Mentzen może dać się przekupić Platformie Obywatelskiej i porzuci hasło radykalnych zmian.
O tym, jak złe są relacje pomiędzy obiema partiami opozycyjnymi, świadczą obrazki z antyimigracyjnego wiecu PiS na placu Zamkowym z 11 października br. Konfederacja uznała za stosowne wysłać na miejsce tego zgromadzenia własną grupę z transparentem: „Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji”.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
