Cupiał: Ojcostwo jest sprawą publiczną

Radosław Wojtas: Upraszczając, można powiedzieć, że Tato.Net to społeczność mężczyzn, którzy chcą być lepszymi ojcami. Co przyciąga dziś mężczyzn do takich społeczności?

Dr Dariusz Cupiał: Potrzeba inspiracji i wspólnoty. Mężczyźni zawsze czerpali od innych mężczyzn mądrość, doświadczenie, wzorce. Ojciec w naszej kulturze nigdy nie był samotnym wilkiem. Istniały pewne struktury, które pomagały chłopcom stawać się mężczyznami, a mężczyznom – ojcami. Ojczyzna to dziedzictwo ojców, to ziemia ojców. Świat się zmienił, struktury te się załamały. Ale jedno się nie zmieniło – ojciec jest ważny, podobnie jak matka, zarówno w życiu syna, jak i w życiu córki.

Współcześni mężczyźni to samotnicy, którzy rozwiązują swoje problemy w pojedynkę i po cichu?

I tak, i nie. Niezmiernie ważne jest, aby współczesny mężczyzna miał możliwość znalezienia wsparcia wspólnoty i odkrycia, że jako ojciec nie jest samotną wyspą. Ma społeczność, która może być dla niego wsparciem i dla której on może być wsparciem.