Więcej niż Janosik

Nigdy nie zastanawiałem się specjalnie nad tym, dlaczego potem zniknął z horyzontu i dlaczego powrócił dopiero jako trzy razy grubszy komendant w komediowej serii „13 posterunek”. Książka Marka Szymańskiego wypełnia wszystkie białe plamy w biografii, choć oczywiście wiem, że wiele faktów, które dla mnie były podczas lektury nowością, publika kolorowych pisemek lifestyle’owych zdążyła poznać dużo wcześniej, szczególnie dzieje jego małżeństwa w Agnieszką Fitkau.

„Samotność Janosika” to książka, która ma swoje wady. Jest chwilami za bardzo rozwichrzona, rozgadana, poszczególne wątki niekiedy rozbiegają się w różne strony, by potem do siebie nie wrócić.