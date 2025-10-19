Trump pochwalił konwersję córki. Czy to konsekwencja chrześcijańskiego syjonizmu?

"Pozwólcie mi również złożyć szczególne podziękowania komuś, kto naprawdę kocha Izrael, a wręcz kocha go tak bardzo, że moja córka przeszła na judaizm" – powiedział Trump w trakcie przemówienia w izraelskim parlamencie. W tym samym momencie, jak pisał portal dorzeczy.pl, kamery pokazały Jareda Kushnera, męża prezydenckiej córki, który bezgłośnie wyszeptał słowo "dziękuję”.

Jak wynikało ze słów prezydenta Trumpa, przyjęcie przez córkę judaizmu jest po prostu przejawem miłości do Izraela i czymś zasługującym na pochwałę. Ba, nie sposób się było pozbyć wrażenia, że dla obecnego prezydenta USA Jared i Ivanka są wręcz modelem i wzorem do naśladowania. Nic dziwnego przeto, że za te słowa został nagrodzony przez obecnych w izraelskim parlamencie posłów rzęsistymi brawami. Ivanka Trump dokonała konwersji pod kierunkiem rabina Haskela Looksteina z Kongregacji Kehilath Jeshurun, która jest synagogą ortodoksyjną na Upper East Side w Nowym Jorku. Duży wpływ na tę decyzję miał właśnie jej mąż, ortodoksyjny Żyd Jared Kushner.

Musi uderzać, że deklaracja ta nie wywołała praktycznie żadnych wątpliwości. A kilka pytań wręcz się narzuca.