To nie spodoba się Tuskowi. Minister szczerze odpowiedział na pytanie o "100 konkretów"

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek był w poniedziałek gościem Bogdana Rymanowskiego w audycji Radia Zet. Jedno z pytań dotyczyło "100 konkretów na 100 dni rządów", czyli obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. – Gdyby nie koalicjanci, to byłoby "100 konkretów". Tak czy nie? – zapytał prowadzący. Berek westchnął i lekko się uśmiechnął, po czym odpowiedział "nie".

– Staramy się zrealizować wszystkie zobowiązania. Warunki są niełatwe, co oczywiście dla osób, które patrzą na skalę tych zobowiązań nie jest przekonującym wytłumaczeniem. Staramy się zrobić wszystko, co możemy. Ufam, że z każdym miesiącem skala, procent zrealizowanych zobowiązań będzie rósł – tłumaczył minister w dalszej części programu. – Kiedy będzie 100 proc? – dopytywał Rymanowski. – Obyśmy się do tych 100 proc. zbliżyli jak najszybciej, ale ta kadencja jest interwałem, po którym będziemy rozliczeni z całości naszej pracy – odparł.

Tusk o niespełnionych obietnicach: Nie dostałem 100 proc. władzy

Słowa ministra Berka dotyczące "100 konkretów" burzą narrację premiera Donalda Tuska, który próbował obarczyć koalicjantów winą za niezrealizowane obietnice wyborcze. – Nie dostałem 100 proc. władzy. Mówiłem przed 15 października 2023, także tutaj, w Piotrkowie: "Głosujcie na mnie, będę miał władzę, to zrobię te 100 rzeczy". I gdybym miał 100 proc. władzy, byłoby 100 rzeczy. Dostałem 30, niecałe 31 proc. głosów. Mniej niż 1/3. (...) Więc zrobiłem 1/3 z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek? – mówił szef rządu podczas spotkania w Piotrkowie Trybunalskim.

"Donald Tusk ostatnio stwierdził, że 100 konkretów było na 100 proc. władzy. Minister Berek dziś w radio powiedział, że nawet gdyby nie było koalicjantów i tak by nie zrealizowali 100 konkretów. Każdego dnia kpią sobie z Polaków. Żadna władza tak bardzo nie nadużyła zaufania społecznego jak Platforma Obywatelska. Szli do wyborów z kłamstwem na ustach, zdobyli władzę dzięki kłamstwom i okłamują nas każdego dnia" – skomentował w poniedziałek na platformie X Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.

