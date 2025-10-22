Po złej stronie historii

Przedstawia ona obalone w ostatnich latach pomniki amerykańskich żołnierz i generałów walczących w szeregach Konfederacji, czyli strony przegranej w amerykańskiej wojnie secesyjnej, stoczonej w latach 1861-65. W ostatnim dziesięcioleciu, zwłaszcza podczas prezydentury Joe Bidena wiele z takich pomników padło ofiarą rozmaitego rodzaju wandali i aktywistów. Niszczono wtedy ślady po bohaterach amerykańskiej historii, takich jak generał Robert Lee lub generał „Stonewall” Jackson. Zwłaszcza ostatni z nich, otoczony za życia swoistym kultem, przeszedł, w oczach rodaków ciekawą ewolucję.