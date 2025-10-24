Wino: historia i znaczenie

Kiedy wyraziłem swoje zdumienie usłyszałem, że Koran zabrania picia wina – My zaś nigdy wina nie pijem – rzekł mi dość stary Tatar. I rzeczywiście, na stole były jedynie produkcji destylacji. Faktem jest jednak, że zakaz spożywania wina w islamie był czymś absolutnie wyjątkowym. Niektórzy wiążą to z klęskom Mahometa w bitwie pod Uhudem w 625 roku, kiedy to wojska proroka zostały pokonane przez politeistów z Mekki.