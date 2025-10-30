Cóż to jest sześć lat, prawda?

I dlatego czy można się dziwić, że tenże Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w latach 2018-2023, teraz w dużym, programowym artykule zamieszczonym w tygodniku "Sieci", triumfalnie ogłasza, iż jedną z jego "pierwszych decyzji po powrocie do władzy będzie program »Polska armia, polski sprzęt«, czyli zbiór nowych regulacji, które pozwolą na realne preferowanie zakupów z polskiego przemysłu zbrojeniowego"? I w dodatku jest to zapewnienie aż tak ważne – aż tak kluczowe – że trafia, złożone wielkimi literami, jako wybicie do redakcyjnej ramki ilustrującej artykuł byłego (i przyszłego?) ministra?