Oriesznik przy polskiej granicy. Łukaszenka oskarża polskie władze

Rosyjska agencja TASS poinformowała, że w grudniu na terytorium Białorusi zostanie rozmieszczony nowy system rakiet hipersonicznych średniego zasięgu Oriesznik. Informację tę przekazała rzeczniczka Alaksandra Łukaszenki, Natalla Ejsmant, dodając, że „przygotowania do rozmieszczenia są na ukończeniu”.

Sam Łukaszenka tłumaczył, że decyzja o umieszczeniu rakiet jest reakcją na – jak to określił – "eskalację działań Zachodu". Według doniesień TASS, rozmieszczenie systemu planowane jest na grudzień, a prace przygotowawcze dobiegają końca.

Rakiety Oriesznik po raz pierwszy zaprezentowano w trakcie wspólnych manewrów wojskowych Rosji i Białorusi, które odbyły się w ubiegłym miesiącu.

Łukaszenko oskarża Polskę

Te doniesienia zbiegają się z ostatnim wystąpieniem Aleksandra Łukaszenki, który ponownie zaatakował Europę, NATO i Stany Zjednoczone. Mianem "złodziejstwa" określił nakładanie sankcji, które doprowadziły do utraty rosyjskich aktywów za granicą. Próby Donalda Trumpa, by doprowadzić do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, uznał natomiast za "spektakl". Krytykował ponadto zbrojenia państw europejskich, twierdząc, że zamiast zwiększać bezpieczeństwo, prowadzą one do dalszej eskalacji napięć.

Białoruski przywódca zaatakował również Polskę. Łukaszenko zarzucił Warszawie prowadzenie wojny hybrydowej i gospodarczej, odnosząc się do decyzji o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej. – Tak zwany cywilizowany świat dobiegł końca – stwierdził, dodając, że działania sąsiadów, Europy i USA stanowią część tej samej wojny hybrydowej, co "niedawne zamknięcie granic przez Warszawę".

Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział, że dwa przejścia graniczne – w Kuźnicy i Bobrownikach – mogą zostać ponownie otwarte. Ma to nastąpić „na próbę” w listopadzie tego roku.

Czytaj też:

Litwa rozważa uruchomienie art. 4 NATO. Władze zamykają granicę z BiałorusiąCzytaj też:

Tusk podjął decyzję ws. granicy z Białorusią. "Na próbę"