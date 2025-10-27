Litwa rozważa uruchomienie art. 4 NATO. Władze zamykają granicę z Białorusią

Premier Litwy Inga Ruginiene poinformowała, że coraz częstsze przypadki naruszania litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony meteorologiczne nadlatujące z Białorusi traktowane są jako forma ataku hybrydowego.

Szefowa litewskiego rządu ogłosiła również, że powstał szczegółowy plan działań mających przeciwdziałać tego typu incydentom. W jego realizację zaangażowane zostaną różne ministerstwa oraz instytucje państwowe.

Ruginienė dodała, że rozważa możliwość zwołania konsultacji NATO ws. artykułu 4. Dotychczas tę procedurę uruchomiono zaledwie dziewięć razy. Ostatni raz miało to miejsce we wrześniu za sprawą Polski i Estonii, gdy Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną państw Sojuszu.

Współpraca z sąsiadami i NATO

Ruginiene podkreśliła, że Litwa nie działa w izolacji – wszystkie decyzje i kroki podejmowane są w porozumieniu z sojusznikami z NATO oraz partnerami z Unii Europejskiej.

– Konsultujemy się i komunikujemy również z naszymi sojusznikami i sąsiadami Polską i Łotwą. Wszystkie nasze działania są z nimi koordynowane, nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i UE – zaznaczyła premierka.

Skutkiem pojawienia się białoruskich balonów były poważne utrudnienia w ruchu lotniczym. W ciągu zaledwie jednego tygodnia wileńskie lotnisko musiało zostać czterokrotnie zamknięte. Jak podaje LRT, zakłócenia objęły około 70 lotów i dotknęły ponad 10 tysięcy pasażerów.

Zamknięte granice

Warto przypomnieć, że Litwa zdecydowała się na podobny krok kilka tygodni temu. Władze Litwy poinformowały pod koniec sierpnia o zamknięciu przestrzeni powietrznej wzdłuż części granicy z Białorusią. Decyzja miała związek z zaplanowanymi na wrzesień rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad-2025.

Resort zwrócił uwagę, że rosyjsko-białoruskie manewry stwarzają "ryzyko dla lotnictwa cywilnego wynikające z naruszenia przestrzeni powietrznej przez bezzałogowe statki powietrzne". W tygodniach poprzedzających tę decyzję odnotowano dwa przypadki naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez drony startujące z Białorusi.

