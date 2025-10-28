Tusk podjął decyzję ws. granicy z Białorusią. "Na próbę"

– Będziemy gotowi jeszcze w tym roku, powiem więcej, jeszcze w listopadzie do otwarcia dwóch przejść granicznych. W Bobrownikach i w Kuźnicy. Jeśli chodzi o Bobrowniki, nie ma logistycznych problemów. Jeśli chodzi o Kuźnicę, jak wiecie, tam jeszcze do końca roku nie będzie gotowa do końca nawierzchnia na S19, więc do końca roku dotyczyłoby to samochodów do 3,5 tony, nie cięższych, dopóki nie skończy się robota na nawierzchni – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej.

Premier dodał, że w listopadzie oba przejścia powinny być otworzone. Ja dodał, "na próbę". – To znaczy jeśli okaże się, to też chcę wam szczerze powiedzieć, że z jakichś powodów, nie chcę ich teraz symulować, będziemy musieli, jak mówię o powodach, to o bezpieczeństwie Polski, jeśli będzie trzeba zamknąć granice, to nie będę się wahał ani chwili – stwierdził.

Przypomnijmy, że w poniedziałek władze Litwy zdecydowały się na bezterminowe zamknięcie naziemnych przejść granicznych z Białorusią.

Zapora na granicy z Białorusią

Lądowy odcinek granicy z Białorusią zabezpieczony jest barierą fizyczną o długości 186 km. To konstrukcja stalowa o wysokości 5,5m i zwieńczona concertiną. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, skuteczność zapory po modernizacji wynosi 98 proc.

Pod koniec lutego 2025 r. zakończono modernizację bariery elektronicznej na lądowym odcinku granicy z Białorusią o długości 206 km. Inwestycja objęła montaż dodatkowej linii kamer do obserwacji zewnętrznej strony bariery, zastosowanie lamp typu LED do oświetlania drogi technicznej, dodatkowe punkty kamerowe do zabezpieczenia przepustów wodnych

Całą długość zabezpieczenia podzielono na 11 odcinków funkcjonalnych (cała lądowa granica z Republiką Białorusi oraz jeziora i mniejsze cieki wodne między innymi rzeki Przewłoka i Leśna Prawa, kanał Augustowski).

