Ukraińcy przechwycili rosyjskie dokumenty. Twierdzą, że dotyczą Polski

Według informacji pozyskanych przez HUR z rosyjskich dokumentów strategicznych, Kreml planuje osiągnąć pełną gotowość bojową do ewentualnej wojny z Sojuszem w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym kontekście szczególne znaczenie miały odbywające się we wrześniu manewry "Zapad-2025" na Białorusi, które – jak twierdzą Ukraińcy – stanowiły symulację realnych działań zbrojnych.

Ćwiczenia „Zapad-2025” – przygotowania do ofensywy?

Zastępca szefa HUR, Wadym Skibicki, przekazał, że podczas ćwiczeń "Zapad-2025" wojska rosyjskie i białoruskie trenowały scenariusze ataku nie tylko na Ukrainę, ale również na Polskę i kraje bałtyckie.

– Ćwiczenia pokazały, że Mińsk i Moskwa trenują operacje ofensywne przeciwko Polsce oraz krajom bałtyckim – przekonuje Skibicki, cytowany przez agencję Ukrinform.

Jak dodał, HUR dysponuje materiałami potwierdzającymi te ustalenia. – Potwierdzają to dokumenty, którymi obecnie dysponujemy – zapewnia. W rosyjskiej dokumentacji resortu obrony zapisano, że przygotowania do wojny z NATO zostały ujęte w oficjalnym planie rozwoju uzbrojenia Federacji Rosyjskiej do 2036 roku, gdzie rok 2030 określono jako kluczowy moment osiągnięcia gotowości bojowej.

Rosja przestawia gospodarkę

Według HUR Rosja stopniowo przestawia gospodarkę na tryb wojenny. Szacuje się, że ponad 40 proc. budżetu państwa jest już kierowane na cele militarne.

– Rosja rzeczywiście przygotowuje się do potencjalnego konfliktu. Scenariusze obejmują nie tylko Ukrainę, lecz również państwa bałtyckie, kraje Europy Północnej, a przede wszystkim Polskę – dodał Skibicki.

HUR podkreśla, że kierunek rozwoju rosyjskiej armii i gospodarki dowodzi, iż Moskwa postrzega wojnę z Zachodem jako realną perspektywę, a nie jedynie element politycznej narracji.

