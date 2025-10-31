Prokuratura wzywa Daniela Obajtka. Jest termin przesłuchania

Przesłuchanie zaplanowano na 12 listopada. Sprawa dotyczy dwóch umów na usługi detektywistyczne, które Orlen miał zawrzeć z firmą wskazaną przez Obajtka. Według ustaleń prokuratury, firma ta wcześniej świadczyła usługi ochrony osobistej dla samego Obajtka i jego majątku. Śledczy sprawdzają, czy przy podpisywaniu umów mogło dojść do przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Orlen podejmuje kroki prawne wobec Daniela Obajtka

Decyzja prokuratury to kolejny etap narastających problemów byłego prezesa koncernu. W miniony wtorek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu zdecydowało o upoważnieniu obecnego zarządu spółki do dochodzenia roszczeń wobec Daniela Obajtka. Uchwała została przyjęta większością głosów, przy poparciu Skarbu Państwa.

Zastrzeżenia zarządu dotyczą m.in. wykorzystywania środków spółki na cele prywatne, braku nadzoru nad polityką cen paliw w drugiej połowie 2023 r., decyzji o zaniżaniu cen hurtowych oraz zaniedbań w nadzorze nad transferem środków do Orlen Trading Switzerland, które – jak twierdzi zarząd – mogły zostać wydane w sposób nienależyty i trudny do odzyskania. Co ważne, roszczenia mają objąć także okresy, za które Obajtek otrzymał już absolutorium. NWZ zastrzegło, że jego uchylenie będzie możliwe, jeśli walne zgromadzenie nie zostało wcześniej właściwie poinformowane o skutkach podejmowanych decyzji.

Uchylenie immunitetu

Na początku października Parlament Europejski uchylił Danielowi Obajtkowi immunitet europosła – na wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Decyzja umożliwiła śledczym podjęcie czynności procesowych w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień podczas kierowania Orlenem.

Sam Obajtek ostro skomentował decyzję Parlamentu Europejskiego, zarzucając jej motywację polityczną. – Odbiera mi się immunitet za absurdalne sprawy. Wszystkie inwestycje – początkowo tak zjadliwie atakowane przez ekipę Tuska i przychylne jej media – są przez obecny zarząd Orlenu kontynuowane – stwierdził były prezes Orlenu w nagraniu opublikowanym na portalu X na początku października.

