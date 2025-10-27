"Przestańcie kompromitować Europę". Mocny list polskich europosłów

Portal DoRzeczy.pl dotarł do listu, który europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, należący w Parlamencie Europejskim do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, skierowali do eurodeputowanych pozostałych frakcji w PE. Odnieśli się w nim do bulwersującej sprawy Ilarii Salis, skrajnie lewicowej włoskiej europoseł i działaczki Antify.

Na początku października Parlament Europejski nie zgodził się na odebranie Salis immunitetu. Była nauczycielka przesiedziała ponad rok w więzieniu na Węgrzech po tym, jak została oskarżona o usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do napaści doszło po demonstracji zorganizowanej w 2023 r. w Budapeszcie przez środowiska konserwatywne. Wiosną 2024 r. Salis dostała się do europarlamentu, co chroni ją przed skazaniem.

"Tworzycie dziś Europę podwójnych standardów"

Publikujemy pełną treść listu polskich eurodeputowanych:

Szanowni Europosłowie,

Na zdjęciach z Budapesztu, które obiegły Europę, widać było ludzi z twarzami zalanymi krwią, posiniaczone opuchnięte twarze. To była brutalna napaść na przypadkowych, bezbronnych ludzi. Wśród napastników była europosłanka Ilaria Salis, która dokonała aktu pospolitego przestępstwa, co nie przeszkadza jej wycierać sobie ust hasłami o "prawach człowieka" i "europejskich wartościach" z trybuny Parlamentu Europejskiego. W sprawie odebrania jej immunitetu głosowaliście, jakby nic się nie stało. Jakby nie zaatakowała przypadkowych przechodniów bijąc ich pałkami i kopiąc.

Jakby tych posiniaczonych twarzy, bandażu, spojrzeń pełnych strachu wobec terroru – nie było. Utrzymaliście Immunitet dla Salis czyniąc bezkarnym kryminalne przestępstwo. Na tej samej sesji PE zgodziliście się uchylić immunitet dwóm polskim posłom Danielowi Obajtkowi i Michałowi Dworczykowi – prześladowanym przez liberalny rząd tylko dlatego, że mają konserwatywne poglądy. Zarzuca się im błahostki, które w każdym innym kraju nie miałyby znaczenia, lecz tutaj stały się narzędziem politycznej zemsty. I nadmiarowej kary, za to, że byli związani z poprzednią władzą w Polsce!

Jak więc chcecie przekonać Europejczyków, że w Unii obowiązuje prawo, skoro sami zaprzeczacie jego idei? Jak chcecie mówić o równości, skoro jednych karzecie z motywów politycznych, a drugim pozwalacie na kryminalne przestępstwa?

To wy, europosłowie, tworzycie dziś Europę podwójnych standardów — kontynent, w którym prawo jest giętkie, zależne od barw politycznych, a nie od sprawiedliwości. Europa, która miała być symbolem wolności, staje się kolebką bezprawia. Nie dziwcie się, że obywatele przestają wam ufać, gdyż po tym głosowaniu trudno uwierzyć w praworządność w Europie. Jesteście hipokrytami. Mówicie o wartościach, a działacie wbrew nim. Za waszym przyzwoleniem prześladuje się konserwatywnych polityków i chroni liberalnych. To pogwałcenie zasad etyki, uczciwości i rządów prawa.

Przestańcie kompromitować siebie. Przestańcie kompromitować Europę.

PE uchylił immunitety europosłom PiS

Parlament Europejski 7 października uchylił immunitety europosłom Danielowi Obajtkowi i Michałowi Dworczykowi.

Prokuratura chce postawić Dworczykowi zarzuty za niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez używanie prywatnej, niezabezpieczonej skrzynki e-mailowej do przesyłania informacji niejawnych oraz za utrudnianie postępowania karnego. Z kolei Obajtkowi śledczy chcą postawić zarzut niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej, a także przeprowadzić czynności procesowe, m.in. przesłuchanie z jego udziałem. Chodzi o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Czytaj też:

"Wyssane z palca". Kaczyński broni europosłówCzytaj też:

Müller: Takich ludzi jak Obajtek i Dworczyk powinno się chronić