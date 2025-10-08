"Wyssane z palca". Kaczyński broni europosłów

Wcześniej taką decyzję rekomendowała Parlamentowi Europejskiemu komisja prawna.

Prokuratura chce postawić Michałowi Dworczykowi zarzuty za niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez używanie prywatnej, niezabezpieczonej skrzynki e-mailowej do przesyłania informacji niejawnych oraz za utrudnianie postępowania karnego.

Z kolei Danielowi Obajtkowi śledczy chcą postawić zarzut niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej, a także przeprowadzić czynności procesowe, m.in. przesłuchanie z jego udziałem. Jak poinformowała w grudniu prokuratura, chodzi o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Kaczyński: Najwyraźniej PO była bardzo zaciekła

Do sprawy odniósł się w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Parlament Europejski uchylił ostatnio immunitet panu Obajtkowi, panu Dworczykowi i uchylił ten immunitet w sytuacji, gdzie poprzednio dwukrotnie odpowiednia komisja Parlamentu Europejskiego odmawiała sformułowania i uchwalenia opinii, że to uchylenie jest uzasadnione – powiedział były premier na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie.

Jak stwierdził Kaczyński, "najwyraźniej Platforma Obywatelska była bardzo zaciekła, bo w pewnym momencie zdyscyplinowała także swoich sojuszników, którzy przedtem nie chcieli wobec charakteru oskarżeń i braku jakichkolwiek dowodów przeprowadzić tego postępowania w ten sposób, żeby ono mogło być z punktu widzenia dzisiejszej prokuratury, przypominam – nielegalnej prokuratury, efektywne".

– W dalszym ciągu to jest stan, który urąga prawu, jest – jak to zresztą bardzo często teraz – ostentacyjnym odrzuceniem zasady legalizmu, a co za tym idzie także praworządności – zaznaczył prezes PiS.

Prezes PiS: Samo sformułowanie zarzutów jest czymś bardzo dziwnym

Kaczyński stwierdził, że "zarzuty są i wyssane z palca, i samo ich sformułowanie jest – łagodnie mówiąc – czymś z punktu widzenia prawnego bardzo dziwnym".

– Parlament Europejski w tych sprawach nie działa na zasadach praworządności, legalizmu i po prostu zwykłej ludzkiej przyzwoitości, tylko na zasadzie takiej, że jedni są chronieni, a z drugiej strony mamy jakieś, przepraszam, po prostu bzdurne zarzuty i działania w ramach tej zasady: dajcie człowieka, to znajdziemy paragraf – stwierdził prezes PiS.

