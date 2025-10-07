PE zdecydował ws. Obajtka i Dworczyka

Wcześniej taką decyzję rekomendowała Parlamentowi Europejskiemu komisja prawna.

Obajtek i Dworczyk bez immunitetów. "PE ułatwia Tuskowi prowadzenie represji politycznych"

Decyzję europosłów skomentował już jeden z zainteresowanych. Daniel Obajtek stwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych, że "Parlament Europejski – tak głośno mówiący o obronie demokratycznych wartości, prawach i swobodach człowieka – ułatwia ekipie Tuska prowadzenie wobec mnie dalszych represji politycznych, co zresztą Koalicja Obywatelska zapowiadała w swoich 100 konkretach".

"Nie poddam się, choć walka przy całym politycznym ataku, wsparciu upolitycznionych mediów, międzynarodowych kancelarii wynajętych przez koncern, a teraz także Europy – jest nierówna" – zapowiedział były prezes Orlenu.

Co prokuratura zarzuca europosłom PiS?

Przypomnijmy, że prokuratura chce postawić Michałowi Dworczykowi zarzuty za niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez używanie prywatnej, niezabezpieczonej skrzynki e-mailowej do przesyłania informacji niejawnych oraz za utrudnianie postępowania karnego.

W przypadku Daniela Obajtka, śledczy chcą postawić byłemu prezesowi Orlenu zarzut niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej, a także przeprowadzić czynności procesowe, m.in. przesłuchanie z jego udziałem. Jak poinformowała w grudniu prokuratura, chodzi o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi skierował do PE 19 grudnia 2024 r. ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Z kolei wniosek o uchylenie immunitetu Dworczykowi Bodnar skierował pod koniec sierpnia 2024 r. w związku z zarzutami o udział polityka w tzw. aferze mailowej.

