PiS: Tak wyglądają sądy Tuska i Żurka

W najnowszym spocie Prawo i Sprawiedliwość odniosło się do ostatnich działań rządzących w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

PiS w najnowszym spocie: Oni cofają nas do czasów sędziów na telefon

– Oni cofają nas do czasów sędziów na telefon. Zmienili sposób wyboru składów orzekających. Teraz o tym, kto będzie sądził, zdecyduje nie losowanie, ale ich ludzie – słyszymy na nagraniu. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, efektem przejęcia przez rządzących sądownictwa jest to, że sprawy kolegów Tuska, czyli Sławomira Nowaka, Tomasza Grodzkiego czy Romana Giertycha zostały zamiecione pod dywan.

– To nie reforma sądów, to ich przejęcie. Polacy zasługują na niezależne, uczciwe sądy, a nie na polityczny dyktat Tuska i Żurka – podsumowuje lektor w spocie opublikowanym we wtorek na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X.

Rozporządzenie Żurka. Koniec losowego przydziału spraw sędziom?

W Dzienniku Ustaw RP we wtorek 30 września opublikowano rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Czytamy w nim, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił na konferencji prasowej w sobotę, że wprowadzony rozporządzeniem system przydziału spraw sędziom jest fakultatywny, to znaczy, że przewodniczący wydziału może z niego skorzystać, jeśli uzna, że usprawni to postępowanie. Dodał, że resort sprawiedliwości będzie pracować nad zdywersyfikowaniem tego systemu.

