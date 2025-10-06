Ostre słowa Manowskiej. "Paru polityków powinno puknąć się w głowę"

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska pytana w Telewizji Republika, czy jej zdaniem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek łamie prawo, odpowiedziała, że "niewątpliwie tak". – Ale niewątpliwie też minister Waldemar Żurek jest elementem pewnej układanki, którą, nie wiem, niestety, kto ułożył i kto tym steruje – mówiła.

Żurek likwiduje system losowego przydziału spraw sędziom?

Mówiąc o zlikwidowaniu rozporządzeniem przez ministra sprawiedliwości systemu losowego przydziału spraw sędziom, Małgorzata Manowska oceniła, że może to "doprowadzić do żonglowania składami, do ustawiania składów w zależności od tego, z jaką sprawą mamy do czynienia". – Ale – co gorsza – to stygmatyzuje wszystkich sędziów, którzy zostaną wyznaczeni do składu przez przewodniczącego wydziału – dodała.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego stwierdziła też, iż uważa, że "ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to już była czerwona kartka dla rządu i dla parlamentu". – Bo przestańmy wreszcie czy przestańcie panowie politycy, panie premierze, panie ministrze obarczać winą sędziów – powiedziała.

Podkreśliła, że zgodnie z ustawą wystartowała w konkursie, Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z polską ustawą przedstawiła ją prezydentowi, a prezydent zgodnie z polską Konstytucją powołał ją do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

– Weźcie wy się do roboty. Usiądźcie, porozmawiajcie i znajdźcie rozwiązania prawne, a nie bezprawne – dodała.

Porozumienie ws. wymiaru sprawiedliwości?

Mówiąc zaś o ewentualnym porozumieniu w sprawie wymiaru sprawiedliwości ponad podziałami politycznymi, Małgorzata Manowska oceniła, że takie powinno być i wierzy, że będzie.

– Po prostu paru polityków powinno się puknąć w głowę czy też bardziej nad sobą zastanowić i dojść do wniosku, że to naprawdę nie tędy droga, że niszczenie swojego wymiaru sprawiedliwości, krajowego wymiaru sprawiedliwości naprawdę do niczego dobrego nie doprowadzi – stwierdziła.

Czytaj też:

Bosak uderza w rząd. "Działają w różnych przypadkach bezprawnie"Czytaj też:

Projekt Żurka wywołał burzę. Jest reakcja rządu