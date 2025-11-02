Towarzysze ze skazą

Nie chcieli za bardzo eksponować swych „zasług”, słusznie uważając je za nikczemne. A sumienia mieli mocno zbrukane, nawet wobec własnych rodzin.

Towarzysz Franciszek Karawacki, agent sowieckiego wywiadu, kontrolujący struktury konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej z ramienia Moskwy, posunął się nawet do tego, że własnego brata wydał w szpony moskiewskiej bezpieki, denuncjując go za… niewłaściwą postawę.