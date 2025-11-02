Nie wiesz, co jesz

Rzadko wywiady w Internecie mogą liczyć na taką oglądalność jak rozmowa na YouTube Bogdana Rymanowskiego z prof. Grażyną Cichosz – technologiem żywności, specjalistą bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia, wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jej zdaniem „obecne zalecenia żywieniowe nie mają nic wspólnego z profilaktyką zdrowia”.

Pod wywiadem 15 tys. komentarzy: raczej entuzjastycznych, choć i głosy oburzenia się zdarzają.