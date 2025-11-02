Osiemnastka księżniczki

Niesławny książę Andrzej, którego kontakty w kręgach rozmaitych przestępców seksualnych dawno już przestały ekscytować czytelników brytyjskiej prasy, znowu o sobie przypomniał. Na jaw wyszły ostatnio stare zdjęcia z zamkniętego przyjęcia, które przygotował książę dla wybranej garstki przyjaciół na terenie królewskiej rezydencji, przylegającej do pałacu Windsor. Pretekstem do spotkania był bal maskowy, urządzony z okazji 18. urodzin córki księcia Andrzeja, Beatrice.