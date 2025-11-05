"Twoja agresja spotka się z naszą siłą". Ukraina wchodzi do elitarnego sojuszu

Decyzja została ogłoszona podczas spotkania ministrów obrony państw członkowskich w norweskim Bodoe. Jak podkreślił brytyjski minister obrony John Healey, rozszerzenie partnerstwa jest jednoznacznym sygnałem skierowanym do prezydenta Rosji Władimira Putina, że dalsza agresja spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Twoja agresja spotka się z naszą siłą – powiedział Healey, zaznaczając, że dołączenie Ukrainy zwiększy bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego i Dalekiej Północy.

Współpraca w kluczowych obszarach bezpieczeństwa

W ramach nowego partnerstwa Ukraina i kraje JEF będą współpracować w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, przeciwdziałania dezinformacji, wykorzystania dronów i technologii bezzałogowych, medycyny pola walki oraz rozwoju i szkoleń wojskowych. Planowane jest również przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń z udziałem Sił Zbrojnych Ukrainy, które mają podnieść ich interoperacyjność i gotowość do działania wraz z armiami państw europejskich.

– Partnerstwo z Ukrainą pozwoli krajom JEF udzielić Kijowowi dalszego, konkretnego wsparcia, by postawić Ukraińców w jak najlepszej sytuacji do obrony ich wolności – podkreślił brytyjski minister podczas oficjalnych uroczystości.

Szmyhal: Ukraina wnosi doświadczenie z nowoczesnego pola walki

Premier Ukrainy Denys Szmyhal zaznaczył z kolei, że współpraca będzie dwustronna – Ukraina nie tylko skorzysta z zasobów sojuszu, lecz również wniesie unikatowe doświadczenia zdobyte podczas wojny z Rosją. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X podkreślił: "Ukraina może wzmocnić JEF. Będziemy dzielić się wiedzą na temat przeciwdziałania agresji hybrydowej, wykorzystania obrony powietrznej, użycia dronów, ochrony infrastruktury narodowej i uderzeń dalekiego zasięgu. Planujemy zaangażować Siły Zbrojne Ukrainy we wspólne ćwiczenia, aby osiągnąć pełną interoperacyjność i gotowość do wspólnego działania w sytuacjach kryzysowych".

Szmyhal dodał, że Ukraina jest gotowa uczestniczyć także w rozwoju europejskiego przemysłu obronnego: "Ukraina jest gotowa nadal przyczyniać się do realizacji celów JEF poprzez wspólne szkolenia, innowacyjne partnerstwa i współpracę przemysłową. Jednocześnie oczekujemy dostępu do europejskich technologii i mocy produkcyjnych, które umożliwią prowadzenie wspólnej produkcji". Premier podziękował również Norwegii za organizację spotkania oraz Wielkiej Brytanii za przywództwo w ramach sojuszu, zaznaczając: "Razem możemy powstrzymać agresję, chronić naszych obywateli i zapewnić przyszłym pokoleniom pokojową i stabilną Europę", podsumował.

