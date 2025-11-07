CBA zatrzymało prezydenta i wiceprezydenta miasta. Sąd podjął decyzję

Zażalenie w sprawie odmowy aresztu złożyła Prokuratura Europejska, która nadzoruje śledztwo prowadzone przez CBA w sprawie nieprawidłowości przy przetargu na unijne dotacje.

Radia ESKA poinformowało, że Bożena Borkowska, dotychczasowa zastępczyni, będzie oficjalnie pełnić obowiązki prezydenta Nowego Sącza.

– Myślę, że decyzja jest tylko skierowana dobre miasta i dobre mieszkańców. Mam doświadczenie, pracuję 7 lat w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu. Myślę, że cała kadra kierownicza urzędu, również i ja, bierzemy odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie miasta. Miasto działa normalnie. Wszystkie urzędy funkcjonują. Staramy się też wspierać pracowników – powiedziała rozgłośni.

Zarówno Lubomir Handzel, jak i Artur Bochenek, zostali zawieszeni w obowiązkach w związku ze śledztwem CBA w sprawie nieprawidłowości w przetargu na szkolenia za unijne pieniądze.

Prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza zatrzymani przez CBA

23 października prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Artur Bochenek zostali zatrzymani przez CBA. Zatrzymanie związane było ze śledztwem, które CBA prowadzi pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Służby sprawdzają, czy podczas jednego z przetargów nie zostały przekroczone uprawnienia urzędników oraz czy nie doszło do nieprawidłowości, które miały doprowadzić do ujawnienia istotowych informacji jednemu z oferentów. Chodzi o przetarg dotyczący szkoleń dla uczniów i nauczycieli, na które miały iść pieniądze unijne. Straty mają sięgać nawet nawet 600 tys. euro.

Dzień po zatrzymaniu przez CBA zostali zwolnieni do domu po złożeniu wyjaśnień.

