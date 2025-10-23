Akcja CBA. Zatrzymano prezydenta i wiceprezydenta miasta

Portal Onet.pl informuje, że prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Artur Bochenek zostali zatrzymani przez CBA. Informację w rozmowie z radiem potwierdził rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zatrzymanie związane jest ze śledztwem, które CBA prowadzi pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Służby sprawdzają, czy podczas jednego z przetargów nie zostały przekroczone uprawnienia urzędników oraz czy nie doszło do nieprawidłowości, które miały doprowadzić do ujawnienia istotowych informacji jednemu z oferentów.

Lubomir Handzel jest prezydentem Nowego Sącza od 2018 roku.

We wtorek CBA zatrzymało czterech pracowników agencji miejskich w Nowym Sączu.

"Informuję, że dziś czterech pracowników z instytucji miejskich zostało przewiezionych przez agentów CBA do Katowic. Nie wiemy w jakim celu. Po ostatniej wizycie CBA, dokumentacja przetargu, którego dotyczyła ta wizyta, została poddana analizie – przetarg był kontrolowany również w przeszłości przez Urząd Marszałkowski. Wynik kontroli był bez uwag” – informował wówczas prezydent miasta.

Czytaj też:

Były wiceszef CBA z zarzutami ws. PegasusaCzytaj też:

Likwidacja CBA. Kancelaria Prezydenta zabrała głos