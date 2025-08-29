Likwidacja CBA. Kancelaria Prezydenta zabrała głos

CBA miało przestać istnieć 1 lipca br. Jednak zapowiedzi rządu nie zostały zrealizowane, ponieważ rządzący obawiali się weta prezydenta Andrzeja Dudy. – Paradoksalnie Centralne Biuro Antykorupcyjne jest symbolem politycznej korupcji i nieudolności. Służbą nakierowaną głównie na to, by dopaść opozycję. Korpusem ochrony brudnych interesów władzy wykonawczej. Nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że wśród moich pierwszych decyzji będzie likwidacja CBA i zbudowanie struktury, która będzie rzeczywiście walczyła z korupcją i będzie rzeczywiście możliwie niezależna od władzy wykonawczej – mówił Donald Tusk.

Co zrobi Nawrocki?

– Nie byłem ani nie jestem za likwidacją CBA. Zresztą CBA szło w parze w postulatach obecnie rządzących razem z IPN. Więc były postulaty likwidacji i CBA i IPN. Obie instytucje uważam, że są potrzebne państwu polskiemu – mówił Karol Nawrocki na początku stycznia, jeszcze przed oficjalnym startem kampanii wyborczej.

Już po objęciu urzędu nie zabrał jeszcze publicznie głosu w sprawie planów likwidacji CBA. Portal Onet przesłał pytania dot. planów likwidacji CBA Kancelarii Prezydenta. "Prezydent RP zgodnie z art. 122 Konstytucji dokonuje wiążącej oceny prawnej uchwalonej przez Sejm ustawy po przekazaniu jej przez Marszałka Sejmu. Stosownie do przywołanego przepisu Konstytucji Prezydent RP ma 21 dni od dnia jej przekazania przez Marszałka Sejmu na podjęcie decyzji w przedmiocie: podpisania ustawy i zarządzenia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw albo skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, albo przekazania ustawy do Sejmu wraz z umotywowanym wnioskiem w celu jej ponownego rozpatrzenia" – tak odpowiedziało nam Biuro Prasowe Prezydenta RP.

