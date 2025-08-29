"Rzucił wyzwanie Tuskowi". Brytyjski dziennik o Nawrockim

Dziennik "Financial Times" zwraca uwagę na chłodne relacje łączące prezydenta z premierem. Według gazety "szczytowym momentem" kontaktów obu polityków było pierwsze spotkanie, do którego doszło 14 sierpnia. Szef rządu powiedział po jego zakończeniu, że udało im się dojść do porozumienia w jednej sprawie. – Mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci – skwitował Tusk.

"Financial Times" przypomina, że Nawrocki tuż po objęciu urzędu, zawetował kilka ustaw przyjętych przez rządzącą większość, w tym dotyczą pomocy dla obywateli Ukrainy. "Rzucił również wyzwanie Tuskowi w kwestii tego, kto powinien kierować polityką zagraniczną i być partnerem do rozmów z Donaldem Trumpem" – czytamy.

"Gra o władzę"

Jak podkreśla w rozmowie z brytyjskim dziennikiem prof. Monika Sus z Polskiej Akademii, prezydent i premier powinni podzielić między sobą pracę, gdzie "Tusk zająłby się europejskimi partnerami, a Nawrocki administracją amerykańską". Zdaniem politolog, tak się jednak nie dzieje, a w Polsce toczy się "gra o władzę".

"Financial Times" zauważa, że "Nawrocki, 42-letni historyk, a obecnie polityk, wykorzystuje rosnące nastroje antyimigranckie i zmęczenie uchodźcami, aby zaznaczyć swoją obecność wśród prawicowej opozycji w Polsce, w której od dawna dominuje starzejący się lider PiS, Jarosław Kaczyński".

Wojna o budżet państwa

Brytyjski dziennik wskazuje również na sprawy finansów. "Napięcia między Tuskiem a Nawrockim zaostrzają się także w kwestii budżetu na 2026 rok, gdyż rząd walczy o utrzymanie rekordowych wydatków na obronę, nie łamiąc przy tym unijnych zasad fiskalnych" – podkreśla.

Zdaniem gazety, dochodzi do "wywierania presji na Tuska, aby dokonał dalszych cięć wydatków lub wykorzystał środki finansowe gdzie indziej".

"Choć Tusk ma większość w parlamencie, a prezydent nie może zawetować budżetu, to Nawrocki mógłby skierować go do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadają sędziowie z PiS" – czytamy na łamach "Financial Times".

Czytaj też:

Nawrocki zagrożeniem dla rządu. "Trzeba znaleźć jakieś haki na prezydenta"Czytaj też:

To weto podzieliło Polskę. Polacy ocenili decyzję Nawrockiego