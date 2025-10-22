Były wiceszef CBA z zarzutami ws. Pegasusa

Z komunikatu Prokuratury Krajowej dowiadujemy się, że "zarzut dotyczy w szczególności przekazania w dniu 8 lipca 2020 r. Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu całości materiału (zawartego na 15 płytach DVD) pozyskanego w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec adwokata Romana Giertycha, w tym również materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką".

Tajemnica obrończa objęta jest tzw. bezwzględnym zakazem dowodowym. Materiał zawierający tę tajemnicę powinien być niezwłocznie, komisyjnie i protokolarnie zniszczony. Jego wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne (art. 178 k.p.k.). Tajemnica adwokacka objęta jest natomiast tzw. względnym zakazem dowodowym. W razie stwierdzenia, że materiał może zawierać tę tajemnicę, powinien on zostać przekazany do sądu celem oceny, czy może być wykorzystany w postępowaniu karnym.

Daniel K. przekazał materiały objęte tajemnicą?

"Podejrzany nie miał więc uprawnień do przekazania Prokuratorowi Krajowemu materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką. Było to działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego szeregu osób, których prawo do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem zostało naruszone" – podano.

Daniel K. został przesłuchany w środę w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

"W sprawie nie zachodziła konieczność zabezpieczenia dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych. Przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Czyn zarzucany podejrzanemu pozostaje w związku z czynami Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego oraz prokuratora Pawła Wilkoszewskiego, w zakresie których w dniu 30 września 2025 r. skierowane zostały wnioski o uchylenie immunitetów" – przekazała prokuratura.

