Rodzina Tuska inwigilowana? Zaskakująca zmiana opinii Siemoniaka

Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym oskarżył polityków PiS o inwigilowanie swojej rodziny. Po wpisie szefa rządu w mediach wybuchła burza. Opozycja zdecydowanie zaprzeczyła twierdzeniom Tuska.

Sprawę skomentowało wielu polityków, wśród których był również Tomasz Siemoniak. Minister-członek Rady Ministrów nie podzielił oburzenia premiera, wskazując, że Katarzyna Tuska mogła zostać nagrana nie celowo, ale przy okazji rozmowy z Romanem Giertychem, który był inwigilowany w śledztwie dotyczącym afery Polnordu.

Jednak po kilku godzinach Siemoniak zamieścił na platformie X wpis, w którym zdecydowanie zaostrzył ton.

"Fakt inwigilowania rodziny byłego premiera, przewodniczącego Rady Europejskiej jest absolutnym skandalem i nie ma żadnego znaczenia pod jakim pretekstem to się odbywało. Sprawa inwigilacji Krzysztofa Brejzy pokazała, że w PiS obowiązywała zasada, że «dajcie człowieka, a paragraf się znajdzie». Szczególnie jeśli inwigilacja dotyczyła tajemnic adwokackich i obrończych, a materiały nie zostały zniszczone. Wskazuje to, że kontrolę operacyjną stosowano, aby zdobyć informacje na temat osób w ogóle nie związanych ze śledztwem, którego kontrola dotyczyła. Prokuratura i sąd powinny tę patologię służb i prokuratury PiS surowo rozliczyć!" – napisał.

Córka Tuska ma status pokrzywdzonej

Wcześniej Onet podał, że Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera, otrzymała status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystywania Pegasusa. Według portalu, status pokrzywdzonej dla Katarzyny Tusk wiąże się z reprezentowaniem jej przez Romana Giertycha, który miał być inwigilowany tym systemem.

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że specjalny zespół śledczy planuje w najbliższym czasie przesłuchać również żonę premiera – Małgorzatę Tusk.

