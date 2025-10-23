Kulisy akcji CBA. Zatrzymano prezydenta i wiceprezydenta miasta

Radio Eska poinformowało, że zatrzymanie związane jest ze śledztwem, które CBA prowadzi pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Służby sprawdzają, czy podczas jednego z przetargów nie zostały przekroczone uprawnienia urzędników oraz czy nie doszło do nieprawidłowości, które miały doprowadzić do ujawnienia istotowych informacji jednemu z oferentów. Chodzi o przetarg dotyczący szkoleń dla uczniów i nauczycieli, na które miały iść pieniądze unijne. Straty mają sięgać nawet nawet 600 tys. euro.

Lubomir Handzel jest prezydentem Nowego Sącza od 2018 roku.

Kulisy akcji CBA w Nowym Sączu

O szczegółach akcji CBA mówił na konferencji prasowej Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

– Agenci CBA w miejscach zamieszkania zatrzymali prezydenta i wiceprezydenta Nowego Sącza. Zostali zatrzymani tuż po godz. 6:00 w swoich mieszkaniach. Zostały im przedstawione powody zatrzymania i zostały podjęte czynności procesowe, zabezpieczanie dokumentów czy rzeczy. Są to jedyne informacje, jakie mogę przekazać – powiedział.

Jacek Dobrzyński przekazał, że "w tym momencie są to osoby zatrzymane". – Jeśli spotkają się z prokuratorem, zdecyduje on, czy postawić zarzuty. Wtedy więcej informacji może przekazać prokurator – dodał.

We wtorek CBA zatrzymało czterech pracowników agencji miejskich w Nowym Sączu.

Zatrzymany w czwartek przez CBA prezydent miasta informował wówczas w social mediach, że "czterech pracowników z instytucji miejskich zostało przewiezionych przez agentów CBA do Katowic".

"Nie wiemy w jakim celu. Po ostatniej wizycie CBA, dokumentacja przetargu, którego dotyczyła ta wizyta, została poddana analizie – przetarg był kontrolowany również w przeszłości przez Urząd Marszałkowski. Wynik kontroli był bez uwag" – przekazał w social mediach.

Czytaj też:

Akcja CBA. Zatrzymano prezydenta i wiceprezydenta miastaCzytaj też:

Były wiceszef CBA z zarzutami ws. Pegasusa