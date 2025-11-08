Kaczyński staje w obronie Obajtka. "Najwybitniejszy polski menedżer"

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju" – napisał lider PiS.

"Tusk niszczy polską gospodarkę"

Kaczyński ostro skrytykował również rząd Donalda Tuska, zarzucając mu "niszczenie polskiej gospodarki" poprzez zwolnienia grupowe, wzrastające bezrobocie, brak inwestycji i problemy spółek Skarbu Państwa. W zakończeniu swojego wpisu wezwał do solidarności z byłym prezesem Orlenu, dodając hasztag #MuremZaObajtkiem.

Słowa prezesa PiS pojawiły się w chwili, gdy Daniel Obajtek został wezwany do stawienia się w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Jak ustaliła kilka dni temu Polska Agencja Prasowa, termin przesłuchania wyznaczono na 12 listopada.

Długa lista zarzutów pod adresem byłego prezesa Orlenu

Śledztwo dotyczy dwóch umów na usługi detektywistyczne, które Orlen miał zawrzeć z firmą wskazaną przez Obajtka. Według ustaleń śledczych, ta sama firma wcześniej świadczyła usługi ochrony osobistej dla Obajtka i jego majątku prywatnego. Prokuratura sprawdza, czy przy zawieraniu kontraktów mogło dojść do przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej. To jednak nie jedyny problem byłego prezesa Orlenu.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu upoważniło obecny zarząd spółki do dochodzenia roszczeń wobec Daniela Obajtka. Uchwała została przyjęta większością głosów – przy poparciu Skarbu Państwa. Zastrzeżenia dotyczą m.in. wykorzystywania środków spółki na cele prywatne, braku należytego nadzoru nad polityką cen paliw w drugiej połowie 2023 roku, decyzji o zaniżaniu cen hurtowych oraz zaniedbań w nadzorze nad transferem środków do spółki Orlen Trading Switzerland, które – według obecnego zarządu – mogły zostać wydane w sposób nienależyty i trudny do odzyskania.

Co istotne, roszczenia mają objąć także okresy, za które Daniel Obajtek otrzymał już absolutorium. NWZ zaznaczyło, że jego uchylenie będzie możliwe, jeśli walne zgromadzenie uzna, że nie zostało wcześniej właściwie poinformowane o skutkach podejmowanych decyzji.

Utrata immunitetu

Na początku października Parlament Europejski uchylił Danielowi Obajtkowi immunitet europosła – na wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Decyzja otworzyła śledczym drogę do podjęcia czynności procesowych w sprawie dotyczącej domniemanego przekroczenia uprawnień podczas kierowania Orlenem.

Sam Obajtek ostro skomentował decyzję europarlamentu, nazywając ją politycznie motywowaną. "Odbiera mi się immunitet za absurdalne sprawy. Wszystkie inwestycje – początkowo tak zjadliwie atakowane przez ekipę Tuska i przychylne jej media – są przez obecny zarząd Orlenu kontynuowane" – mówił na nagraniu opublikowanym w październiku w serwisie X.

