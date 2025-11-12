Kurskiemu puściły nerwy: Dyżurny pajac z pretensjami do wielkości

Jeszcze przed obchodami Święta Niepodległości Marcin Mastalerek skrytykował udział prezesa PiS w Marszu Niepodległości. – Nie wiem, kto mu to podpowiedział – stwierdził w Polsat News. Jak dodał, Kaczyński pasuje do tego przemarszu jak "pięść do nosa".

Jacek Kurski nie kryje oburzenia tymi słowami. "Chamstwa nie wolno pozostawiać bez odpowiedzi" – podkreśla w obszernym wpisie na X. Były szef TVP nazwał Mastalerka "dyżurnym pajacem z pretensjami do wielkości", którego nikt by nie cytował gdyby regularnie w mediach "nie opluwał Jarosława Kaczyńskiego".

"Rozumiem zaś, że problem nie tylko z własną psychiką i emocjami ale właśnie treścią i sensem Marszu Niepodległości mógł mieć sam Mastalerek jako szef gabinetu byłej Głowy Państwa" – dodał.

Kurski: Niech obejrzy w lustrze swą błazeńską twarz

Następnie Kurski wymienił szereg zarzutów wobec polityki Andrzeja Dudy, której Mastalerek dawał twarz. Wskazał tu na szereg prezydenckich wet, niezrozumiałą politykę wobec Ukrainy, czy "upokarzające śmiganie Głowy niepodległego państwa do Von der Leyen z projektami kolejnych ustaw do zatwierdzenia".

"Zanim następnym razem zaatakuje PJK czy @NawrockiKn to, jak radzi poeta, niech lepiej obejrzy w lustrze swą błazeńską twarz i odpuści. Bo na tych ludziach, których wciąż atakuje, obecnych na MN, spoczywa dzisiaj nadzieja milionów Polaków na obronę polskiej Niepodległości" – dodał.

Mastalerek: Kurski jest porównywalny do Palikota

Do tych zarzutów odniósł już się sam Mastalerek. – Myślę, że jest Jacek Kurski porównywalny do Palikota. Nikomu tak źle nie życzę, żeby kończył jak Palikot, natomiast nie wiem, dlaczego prezes trzyma Jacka Kurskiego. Nie rozumiem tego fenomenu, jestem konsekwentny w jego ocenie. Uważam że on szkodzi PiS, prawicy – stwierdził w rozmowie z RMF FM.

– Wyborcy prawicowi, wyborcy PiS pokazali czerwoną kartkę pokazali Jackowi Kurskiemu – dodał następnie.

