Szef AfD szokuje. Chrupalla mówi o "zagrożeniu z Polski"

– Aktualnie nie widzę zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji – powiedział Tino Chrupalla, współprzewodniczący AfD, w programie "Markus Lanz" telewizji publicznej ZDF. Jak dodał, każdy kraj może okazać się zagrożeniem.

Prowadzący program nie krył zdziwienia słowami Chrupalla. – Oczywiście także Polska może stanowić dla nas zagrożenie – dodał po chwili.

Polityk wskazał tutaj na sprawę Wołodymyra Żurawlow, który jest oskarżony o wysadzenia gazociągu Nord Stream. Chrupall stwierdził, że Polska odmówiła wydania "poszukiwanego przestępcy, terrorysty".

Jak dodał, dopytywany przez dziennikarza, Polska jest tak samo niebezpieczna jak Rosja. – W tym przypadku tak uważamy. Gospodarcze interesy Polski są inne niż interesy Niemiec, tak samo Rosji – stwierdził.

Następnie przekonywał, że niemieckie służby nie potwierdziły, by Rosja w jakikolwiek sposób naruszyła przestrzeń powietrzną kraju. – Jeśli kanclerz niemiecki twierdzi, że były to rosyjskie drony, to powinien mieć na to dowody, w przeciwnym razie bardzo szybko będziemy mieć do czynienia z tym, co nam się zarzuca, a mianowicie z propagandą – mówił.

Burza w Niemczech. Posłowie AfD jadą do Rosji

Niemiecką opinią publiczną wstrząsnęły niedawno doniesienia o tym że politycy AfD planują wizytę w Soczi w połowie listopada. W skład grupy mają wejść m.in. szef regionalnych struktur AfD w Saksonii Jörg Urban, posłowie Bundestagu Rainer Rothfuß i Steffen Kotré oraz europoseł Hans Neuhoff. Zarówno Kotré, jak i Rothfuß potwierdzili udział w podróży, a ten drugi zapowiedział, że weźmie także udział w spotkaniu z Miedwiediewem.

Doniesienia o planowanej wizycie pojawiły się dzień po debacie w Bundestagu, w trakcie której omawiano zarzuty dotyczące rzekomego przekazywania poufnych informacji Rosji przez członków AfD. Politycy ze wszystkich głównych partii – CDU/CSU, SPD, Zielonych oraz Lewicy – oskarżyli AfD o działania korzystne dla Kremla i zagrażające bezpieczeństwu Niemiec.

