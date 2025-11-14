Kraina durianów

Z PÓŁDYSTANSU II Vincenta Onga uznano za czarnego konia XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Malezyjski pianista wywalczył na nim V nagrodę. Występ 24-letniego muzyka stanowił istotny temat rozmów podczas przyjęcia z okazji święta narodowego Malezji, wydanego w warszawskim hotelu Sheraton przez Jego Ekscelencję H.E. Dato’ Azri Mat Yacob, ambasadora tego państwa w Polsce.
Źródło: DoRzeczy.pl
