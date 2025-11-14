"To jest straszne". Poseł Konfederacji opowiedział dowcip o sędziach

Prezydent Karol Nawrocki w środę odmówił nominacji 46 sędziów. Karol Nawrocki zapowiedział przy tym, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów. Wipler skomentował decyzję

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler, komentując decyzję prezydenta w porannym programie „Super Expressu” ocenił, że „to jest bardzo dobry krok”. – Ponieważ pokazuje, że ludzie którzy wprowadzają anarchię, odmawiają prawa sądzenia innym sędziom, bo się im oni nie podobają, przez najbliższych pięć lat, a być może i 10 lat, będą w sądach w których są, czyli w rejonowych lub okręgowych – tłumaczył.

Podkreślił, że „nie dostaną awansu, ponieważ tego rodzaju aktywność, czyli kwestionowanie obowiązującego prawa w Polsce, nie jest mile widziane przez głowę państwa”.

Przemysław Wipler ocenił, że „w Polsce sędziowie są niezależni, jak sami czasem mówią, są niezależni i od prawa, i od rozumu, i od zdrowego rozsądku”. – I na tym to polega, że czasem jest jasne, że ktoś powinien wygrać, ktoś powinien przegrać – mówił.

Wipler odpowiedział dowcip o sędziach

Poseł Konfederacji stwierdził, że „to jest jak w tym dowcipie, że siedzi sobie dwóch sędziów i piją kawusię, nagle podchodzi do jednego z nich pan i mówi: »proszę pana, ale pański pies mnie pogryzł, będę pana pozywał«. Ile pan chce odszkodowania za to, żeby nie iść do sądu? A on mówi tysiąc złotych. Gościu wyjmuje pieniądze, płaci mu i ten drugi zdziwiony mówi do niego: »kolego przecież ty nie masz psa«. No wiem, ale sprawa trafi do sądu, nie wiadomo jak to się zakończy. Jeżeli z tego dowcipu śmieją się prawnicy, podają sobie prawnicy, to jest straszne – powiedział Przemysław Wipler.

