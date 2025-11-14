Ten wpis nie spodobał się lewicowym politykom. "Polska nie jest terytorium zależnym"

W lutym Komisja Europejska zaprezentowała pakiet Omnibus, który w założeniu ma uprościć unijne przepisy oraz zmniejszyć obciążenia regulacyjne i administracje dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w obszarze tzw. zrównoważonego rozwoju. Co to oznacza w praktyce? Firmy będą musiały dokumentować i przedstawiać raporty ESG (Environmental, Social, Governance), czyli sprawozdanie dotyczące wpływu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

W czwartek Parlament Europejski uznał, że raporty ESG powinny sporządzać wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1750 pracowników i osiągające roczny obrót netto powyżej 450 mln euro. 18 listopada rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi w tej sprawie. Ich celem jest sfinalizowanie przepisów do końca 2025 r.

Ambasador USA w Polsce: Zabijanie miejsc pracy

"Trudno wyobrazić sobie pojedynczy akt prawny, który byłby bardziej precyzyjnie wymierzony w zabijanie miejsc pracy, tłumienie innowacji i wywoływanie fali ucieczki amerykańskich firm z Europy niż unijny pakiet Omnibus dotyczący uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jeśli ta destrukcyjna dla wzrostu i inwestycji ustawa wejdzie w życie, szkody wyrządzone amerykańskim inwestycjom w Europie będą ogromne. Nałoży ona bezprecedensowe obciążenia raportowe, narazi firmy na bardzo dotkliwe konsekwencje prawne i umożliwi Brukseli jeszcze większe mikrozarządzanie łańcuchami dostaw, zestawieniami bilansowymi i decyzjami inwestycyjnymi" – ocenił Tom Rose, nowy ambasador USA w Polsce.

Dyplomata zapewnił, że prezydent Donalda Trump "uważnie obserwuje sytuację". Przekonywał również, że jest to "moment dla Polski na objęcie stanowiska lidera". "Podejmując rolę dumnego lidera i prowadząc bezkompromisowy, ogólnoeuropejski sprzeciw wobec tej biurokratycznej potworności, Polska może stanąć ramię w ramię z Prezydentem Trumpem w obronie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zdrowego rozsądku" – napisał.

"To szansa Polski, aby bronić miejsc pracy, innowacji i wolności gospodarczej — w Europie i w Stanach Zjednoczonych!" – podkreślił.

"Mam nadzieję, że taka będzie odpowiedź rządu"

Wpis amerykańskiego ambasadora wywołał falę komentarzy. Oburzenia nie ukrywali politycy Lewicy oraz Razem. "Panie ambasadorze, Polska będzie kierować się interesem Polski i Europy, a nie amerykańskiego biznesu. A dla dobra naszych relacji warto pamiętać, że sojusze nie polegają na tym, że jedna strona dyktuje drugiej, jak ma realizować swoją politykę" – skomentowała wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.

"Polska jest suwerennym krajem, a nie terytorium zależnym, któremu ambasador obcego kraju wskazuje, co ma robić. Mam nadzieję, że taka będzie odpowiedź polskiego rządu. Tego i jakiegokolwiek innego. Szczerze mówiąc treść konkretnego aktu prawnego jest tu drugorzędna" – ocenił Adrian Zandberg.

