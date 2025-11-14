Rząd lekceważy kolejarzy. Związkowcy szykują mocną odpowiedź

12 związkowcy ze wszystkich centrali kolejowych "Solidarności" powołali Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Kolejarzy, który ma koordynować działania protestacyjne. Kolejarze domagają się podjęcia pilnych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków pracy, polityki transportowej państwa, inwestycji taborowych oraz fundamentalnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przewozów towarowych i pasażerskich.

W dniu powołania komitetu związkowcy wystosowali również list do premiera Donalda Tuska, w którym pilnie domagają się rozpoczęcia rozmów oraz działań naprawczych. Kolejarze wskazują na narastające, dramatyczne problemy na kolei wynikające "z kompletnego odrzucenia dialogu społecznego przez obecne władze, a także postępującego lekceważenia głosu środowiska kolejarskiego".

Kolejarze stawiają żądania Tuskowi

W postanowieniu o utworzeniu komitetu protestacyjnego związkowcy zawarli 6 postulatów, których spełnienia domagają się od szefa rządu. Chodzi o: odstąpienie od polityki tworzenia nieuczciwej konkurencji w sektorze kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, zmianę polityki transportowej państwa dyskryminującej kolej towarową czy zapewnienie spółce Polregio S.A. realnych możliwości zakupu nowego taboru.

Ponadto "Solidarność" domaga się również poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, uchwalenia ustawy o czasie pracy maszynistów kolejowych, a także zaprzestania łamania podstawowych praw pracowniczych i związkowych.

Z kolei w liście do premiera kolejarze stwierdzili, że "ministerstwo Infrastruktury okazuje stronie społecznej demonstracyjne lekceważenie, mimo że sytuacja w sektorze staje się niezwykle groźna". Autorzy pisma nie wykluczyli, w przypadku dalszej bezczynności rządu, rozpoczęcia ogólnopolskiego strajku na kolei.

