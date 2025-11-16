Osobliwe gesty papieża Leona. Pod znakiem Karola Marksa tez o Feurbachu

Bo czy można uznać za zwykłą formę działania papieskiego spotkanie z tzw. małżeństwem jednopłciowym i sugestię, że jest to normalne? Wszystko wskazuje na to, że obecny papież na poważnie zamierza realizować swój plan, opisany w pierwszym oficjalnym wywiadzie rzece, a więc doprowadzenie do zmiany doktryny przez wcześniejszą zmianę postawy.

Nic nowego pod słońcem. Do złudzenia przypomina to słynne hasło socjaldemokraty Eduarda Bernsteina, cel jest niczym, ruch jest wszystkim czy tezy o Feurbachu Karola Marksa. Szczególnie dwie pasują jak ulał do tej nowej koncepcji nauczania – zmieńmy najpierw postawy (praktykę) a wtedy można zmienić doktrynę (teorię).