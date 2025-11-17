BBC: Ukraińscy żołnierze krytykują szkolenia w Polsce. "Programy nie nadążają"

Według uczestników kursów część zajęć opiera się na taktykach sprzed epoki masowego wykorzystania dronów, co jak twierdzą – nie odpowiada realiom frontu.

Scenariusze z Iraku i Afganistanu

Brytyjska redakcja opisuje sytuację z jednego z polskich ośrodków szkoleniowych, gdzie instruktor miał przedstawiać manewr przejazdu transporterów opancerzonych przez most. Gdy ukraiński żołnierz zwrócił uwagę, że przeprawa mogłaby zostać zniszczona, instruktor odpowiedział, że pojazdy "pływają". Według BBC reakcją na sali, pełnej weteranów walk o Krynki, była cisza. Żołnierze mieli mieć świadomość, że wolno poruszające się transportery stałyby się łatwym celem dronów.

BBC wskazuje, że część szkoleń w Polsce opiera się na scenariuszach z Iraku i Afganistanu, czyli z okresu, gdy bezzałogowce nie odgrywały kluczowej roli. Dopiero w październiku w Polsce otwarto pierwszy specjalistyczny poligon dronowy "Jomsborg", powstały przy wsparciu norweskim.

Działania niestosowane na ukraińskim froncie

Żołnierze cytowani przez BBC mówią, że programy, choć zgodne ze standardami NATO, często dotyczą działań, których nie stosuje się na ukraińskim froncie. Wskazują m.in. na nauczanie korzystania z papierowych map, a także taktyk natarć rodem sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. – Teraz tego się nie robi. Trzeba ukrywać się przed dronami i podchodzić pieszo – mówi jeden z wojskowych o pseudonimie "Knuckles". Według relacji niektórych uczestników część doświadczonych ukraińskich żołnierzy sama prezentowała polskim instruktorom współczesne metody wykorzystania dronów.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapewnił BBC, że regularnie analizuje opinie żołnierzy po zakończonych kursach, a wnioski służą do aktualizacji programów. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało natomiast, że nie otrzymało dotąd żadnych zgłoszeń świadczących o niedostosowaniu szkoleń do potrzeb strony ukraińskiej.

