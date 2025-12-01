Ciężkie oskarżenia pod adresem Gruzji. Władze chcą pozwać BBC
Ciężkie oskarżenia pod adresem Gruzji. Władze chcą pozwać BBC

Dodano: 
Protesty w Gruzji
Protesty w Gruzji Źródło: PAP/EPA / ZURAB KURTSIKIDZE
Po tym, jak BBC podało, że władze Gruzji mogły użyć broni chemicznej z czasów I wojny światowej do stłumienia protestów, rządząca partia Gruzińskie Marzenie zapowiedziała pozew przeciwko brytyjskiej stacji.

W listopadzie 2024 r. rząd Gruzji ogłosił zawieszenie procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Po tej decyzji w kraju wybuchły ogromne demonstracje.

Stacja BBC poinformowała w poniedziałek, że do stłumienia antyrządowych protestów władze Gruzji prawdopodobnie użyły broni chemicznej z czasów I wojny światowej. Według tych doniesień, chodzi o bromocyjanek benzalu, znany także jako kamit. Był to jeden z chemicznych środków bojowych, używanych na froncie przez Francję przeciwko Niemcom.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wymienia bromocyjanek benzalu (CA) wśród drażniących środków chemicznych, które mogą być zastosowane jako broń chemiczna.

Protesty w Gruzji

Gruzińskie Marzenie pozwie BBC za doniesienia o użyciu broni chemicznej przeciwko demonstrantom

W odpowiedzi rządząca Gruzją od ponad 13 lat partia Gruzińskie Marzenie poinformowała o rozpoczęciu sporu prawnego wymierzonego w BBC i "inne kłamliwe media" w sądach międzynarodowych.

Ugrupowanie oświadczyło, że wykorzysta "wszelkie możliwe środki prawne, aby pociągnąć do odpowiedzialności tak zwane media rozpowszechniające kłamstwa za szerzenie brudnych, fałszywych oskarżeń".

Pod koniec listopada w Tbilisi odbyła się duża demonstracja, upamiętniająca rocznicę antyzachodniego zamachu stanu i początek masowych protestów, które odbyły się w zeszłym roku.

Protesty w Gruzji. Rząd zawiesił negocjacje z UE

PISM: Gruzja oddala się od Zachodu

Według Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Gruzińskie Marzenie kontynuuje oddalanie Gruzji od Zachodu. Władze chcą zlikwidować szereg instytucji, pozbawić Gruzinów żyjących w diasporze możliwości głosowania w wyborach parlamentarnych i podporządkować sobie szkolnictwo wyższe.

Gruzińskie Marzenie zapowiedziało rozwiązanie powołanych z rekomendacji UE Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Danych Osobowych w ramach procesu likwidacji niezależnych instytucji i konsolidowania autorytarnego systemu politycznego – czytamy w analizie PISM z 26 listopada.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
