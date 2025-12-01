W listopadzie 2024 r. rząd Gruzji ogłosił zawieszenie procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Po tej decyzji w kraju wybuchły ogromne demonstracje.

Stacja BBC poinformowała w poniedziałek, że do stłumienia antyrządowych protestów władze Gruzji prawdopodobnie użyły broni chemicznej z czasów I wojny światowej. Według tych doniesień, chodzi o bromocyjanek benzalu, znany także jako kamit. Był to jeden z chemicznych środków bojowych, używanych na froncie przez Francję przeciwko Niemcom.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wymienia bromocyjanek benzalu (CA) wśród drażniących środków chemicznych, które mogą być zastosowane jako broń chemiczna.

Gruzińskie Marzenie pozwie BBC za doniesienia o użyciu broni chemicznej przeciwko demonstrantom

W odpowiedzi rządząca Gruzją od ponad 13 lat partia Gruzińskie Marzenie poinformowała o rozpoczęciu sporu prawnego wymierzonego w BBC i "inne kłamliwe media" w sądach międzynarodowych.

Ugrupowanie oświadczyło, że wykorzysta "wszelkie możliwe środki prawne, aby pociągnąć do odpowiedzialności tak zwane media rozpowszechniające kłamstwa za szerzenie brudnych, fałszywych oskarżeń".

Pod koniec listopada w Tbilisi odbyła się duża demonstracja, upamiętniająca rocznicę antyzachodniego zamachu stanu i początek masowych protestów, które odbyły się w zeszłym roku.

PISM: Gruzja oddala się od Zachodu

Według Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Gruzińskie Marzenie kontynuuje oddalanie Gruzji od Zachodu. Władze chcą zlikwidować szereg instytucji, pozbawić Gruzinów żyjących w diasporze możliwości głosowania w wyborach parlamentarnych i podporządkować sobie szkolnictwo wyższe.

Gruzińskie Marzenie zapowiedziało rozwiązanie powołanych z rekomendacji UE Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Danych Osobowych w ramach procesu likwidacji niezależnych instytucji i konsolidowania autorytarnego systemu politycznego – czytamy w analizie PISM z 26 listopada.

