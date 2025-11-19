Niemiecki polityk uważa, że Polacy są "Afroamerykanami Europy"

W mediach społecznościowych zawrzało po serii wpisów Fabiana Keubela, polityka niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), który zarzucił Polsce między innymi antyniemieckość.

W swoich postach na X Keubel skrytykował Polaków, pisząc, że "polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy". "Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy" – wyraził swoją opinię polityk.

Keubel: Polacy to Afroamerykanie Europy

Keubel nawiązał również do wypowiedzi jednego z liderów AfD Tino Chrupalli, z wywiadu dla niemieckiej stacji ZDF, w którym Chrupalla miał przedstawić tezę, że "Polska może stanowić zagrożenie dla Niemiec". – Polska nie wydała Niemcom poszukiwanego przestępcy, terrorysty – dodał, mając na myśli decyzję polskiego sądu o niewyrażeniu zgody na ekstradycję podejrzanego o uszkodzenie rurociągu Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa z Polski do Niemiec.

W ocenie Keubela, Chrupalla "ma absolutną rację i odpowiedział bardzo dyplomatycznie". Zarzucił Polsce "ochranianie terrorystów", którzy "przeprowadzili ataki na nasze centralne źródło energii". Na tym nie koniec. Młody polityk oskarżył Warszawę o "kradzież ziem", "masowe wysiedlenia" oraz ocenił, że "w rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny" – wypalił.

"Głęboko nad tym ubolewam, ale obiektywnie rzecz biorąc, nie ma obecnie kraju bardziej antyniemieckiego w słowach i czynach niż Polska. W przeciwieństwie na przykład do Rosji, ta antyniemiecka Polska graniczy bezpośrednio z Niemcami (...) Dlatego Polska obiektywnie stanowi dla nas, Niemców, znacznie większe zagrożenie niż jakiekolwiek inne państwo" – podsumował.

